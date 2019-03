Żarówka oferuje 16 milionów wariantów kolorystycznych, które z łatwością można zmienić przesuwając palec po ekranie telefonu. Urządzenie oferuje m.in. tryb flow, który pozwala na cykliczną zmianę kolorów oraz tryb muzyczny, w którym kolory dopasowują się do rytmu muzyki. Dzięki Mi LED Smart Bulb można dopasować poziom jasności i barwę światła do aktualnej czynności np. zwiększając jej moc przy czytaniu lub zmniejszając przy słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów.

Obsługa Mi LED Smart Bulb wymaga jedynie połączenia ze smartfonem. Wystarczy dodać urządzenie do swojego konta w aplikacji Mi Home i podłączyć je do sieci WiFi. Aplikacja Mi Home pozwala na grupowe sterowanie żarówkami w tym samym czasie, po wcześniejszym dodaniu ich do dedykowanej zakładki. Ponadto można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych w aplikacji Google Asystent.

Inteligentna żarówka Xiaomi jest energooszczędna. Emituje 800 lumenów przy poborze mocy zaledwie 10 watów. Urządzenie oferuje również funkcję automatycznego wyłączania. Zgodnie z ustawieniami, żarówka może zakończyć pracę w czasie wskazanym przez użytkownika. Xiaomi oszacowało, że cykl życia urządzenia może wynieść 11 lat, przy średnim, dziennym użytkowaniu wynoszącym 6 godzin.

Mi LED Smart Bulb można zsynchronizować z pozostałymi urządzeniami i czujnikami smart home, np. z czujnikiem otwarcia drzwi i okien.

Cena? Około 89 zł.