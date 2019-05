Inteligentne gniazda i włączniki FIBARO Walli

Większe możliwości

Linia FIBARO Walli nie ogranicza się do zarządzania oświetleniem czy energią elektryczną w domu lub mieszkaniu. Urządzenia inteligentne będące jej częścią dają ogromne możliwości dbania jednocześnie o wysokość rachunku elektrycznego, jak i zapewnienie komfortu. Przykładowo - system sam wykryje zmniejszony pobór prądu w jednym z gniazd, np. po wyłączeniu telewizora i wyłączy zasilanie pozostałych urządzeń i światło, gdy wyjdziemy z pokoju. Na tej podstawie użytkownik może wprowadzać zmiany pozwalające zmniejszyć obciążenie domowego budżetu. Możliwość powiązania działania poszczególnych urządzeń między sobą to kolejna z innowacyjnych opcji. Ustawienie np. rolet może być przekazywane między poszczególnymi urządzeniami i w ten sposób można sterować kilkoma z nich na raz.

Kompletność linii Walli pozwala utrzymać wizualną spójność w całym domu. Wysokiej jakości design i wyjątkowa faktura materiałów zamknięta jest w formie z wpisanym pierścieniem LED, którego kolor można personalizować.

Włączniki i gniazda linii Walli są gotowe do współdziałania z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Siri czy Google Home w ramach systemu FIBARO, który wspiera te rozwiązania. Zarówno jedne, jak i drugie, działają wraz z centralą FIBARO w oparciu o bezprzewodową komunikację standardu Z-Wave, dając najefektywniejszy i najbardziej przyjazny użytkownikowi system na rynku.

4-krotnie szybszy montaż

Nowa linia gniazd i włączników FIBARO Walli może być zamontowana w każdej chwili, także w istniejącej już instalacji. Wymiana może odbywać się etapami, stare rozwiązania mogą systematycznie być zastępowane nowymi gniazdkami i/lub włącznikami smart home FIBARO. Dzięki kompaktowym wymiarom produkt jest gotowy do podłączenia bezpośrednio do instalacji elektrycznej i umieszczenia w puszce ściennej. Montaż jest 4 razy szybszy w porównaniu do montażu modułów dopuszkowych, dzięki czemu klient oszczędza czas i pieniądze.

Bezpieczeństwo

Technologia Z-Wave wykorzystana w gniazdach Walli pozwala z powodzeniem zarządzać za ich pośrednictwem innymi urządzeniami w domu dzięki czemu zwiększa się komfort i łatwość sterowania pojedynczymi urządzeniami. Dodatkowo przełączniki wyposażone są w funkcję kontroli rodzicielskiej - istnieje możliwość wyłączenia sterowania przełącznikiem i ograniczenia sterowania tylko do poziomu aplikacji mobilnej.

Produkty linii włączników i gniazd Walli dostępne w sprzedaży:

Inteligentne:

- FIBARO Walli Switch

- FIBARO Walli Dimmer

- FIBARO Walli Roller Shutter

- FIBARO Walli Outlet type E, type F

Klasyczne:

- FIBARO Walli N TV-SAT Outlet

- FIBARO Walli N Ethernet Outlet