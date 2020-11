Inteligentne okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Stylowy wygląd

Huawei zapowiedział polską premierę kolejnej generacji swoich inteligentnych okularów przeciwsłonecznych. Model x Gentle Monster Eyewear II jest lżejszy od swojego poprzednika (który nie był dostępny w Polsce) dzięki tytanowym elementom. By poprawić komfort noszenia, zdecydowano się zwiększyć zakrzywienie zauszników do 20 stopni. Sprawia to, że okulary stabilniej trzymają się na twarzy.

Do muzyki i rozmów

Zauszniki kryją głośniki z membraną o powierzchni 128 mm2, zapewniające dźwięk stereo. Głośność może być automatycznie dopasowywana do otoczenia przez czujniki natężenia dźwięku. W spokojnej okolicy sprzęt będzie pracował ciszej. Ma to zapobiec możliwości usłyszenia przez osoby postronne rozmów, które da się prowadzić po sparowaniu okularów ze smartfonem.

Połączenie z telefonem następuje poprzez uszczypnięcie zausznika po lewej stronie. Przeciągnięcia palcem po jego powierzchni pozwalają natomiast zmieniać utwory i poziom głośności, a zdjęcie okularów skutkuje zatrzymaniem odtwarzania utworu. Okulary zapewniają 5 godzin rozmów lub słuchania muzyki po jednym ładowaniu.

Do 30 listopada sprzęt można kupić za 1000 zł. Później jego cena wzrośnie do 1400 zł.

fot. Huawei