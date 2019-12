Inteligentne urządzenia w branży dla dorosłych

Firma MysteryVibe opracowała wibrator współpracujący z aplikacją, dzięki której użytkownik może wybierać miejsce i siłę wibracji. – Każdy z nas ma te same części ciała odpowiedzialne za rozkosz seksualną, jednak u wszystkich są one nieco inaczej zbudowane – w taki sposób przedstawicielka koncernu Dominnique Karestos wyjaśnia, dlaczego gadżety erotyczne sterowane aplikacjami czy za pomocą technologii Bluetooth są potrzebne. Karestos podkreśla, że nowe technologie wspomagają doznania erotyczne i umożliwiają partnerom żyjącym w związkach na odległość pełniejsze przeżywanie relacji. – Stworzony przez nas wibrator dowolnie się wygina i nasila miejscowo wibracje, dopasowując je do różnych kształtów ciała i zapewniając wysokiej jakości doznania – mówi Dominnique Karestos. W aplikacji dostępnych jest wiele opcji pomagających użytkownikom osiągnąć jak największą rozkosz, a sterowanie urządzeniem za pomocą apki jest banalnie proste.

Firmy produkujące inteligentne gadżety rywalizują ze sobą nie tylko pod kątem stopnia zaawansowania technologicznego urządzeń i aplikacji, ale także pod względem wielkości zabawek czy liczby ich funkcji. Pojawia się również coraz więcej gadżetów neutralnych płciowo. Do zaspokajania ludzkich potrzeb w sferze erotycznej coraz częściej jest wykorzystywana wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality, VR) oraz rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality, AR), z którymi integrowane są erotyczne gadżety. Przykładem jest tu masturbator teledildoniczny Kiiroo Onyx, który dzięki współpracy z firmą BaDoinkVR (producentem filmów porno), synchronizuje swoje działanie w czasie rzeczywistym z tego rodzaju filmami, co ma potęgować doznania. Karestos podkreśla jednak, że tego typu urządzenia mogą służyć także zdrowiu. – Umożliwiają poznanie własnego ciała i rozwijają świadomość własnej seksualności – mówi.

fot. Charles/Unsplash