Inteligentniejsze rozmowy z chatbotami

Wiele firm pracuje nad rozwojem konwersacyjnej sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI), wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa w chatbotach, wyszukiwarkach i inteligentnych asystentach. Gartner przewiduje, że do 2021 roku 15 proc. wszystkich interakcji z klientami będzie w pełni obsługiwane przez AI, co oznacza wzrost o 400 proc. w porównaniu z rokiem 2017. A według Juniper Research w ciągu najbliższych czterech lat liczba cyfrowych asystentów głosowych wzrośnie z 2,5 miliarda do 8 miliardów.

Wciąż jednak obsługa klienta realizowana z wykorzystaniem AI tylko do pewnego stopnia przypomina kontakt z żywym człowiekiem. Ograniczeniem są trudności w przetwarzaniu dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Systemy bazują na obsłudze jednego zapytania z podaniem jednej odpowiedzi lub wykonaniem jednej akcji. Tymczasem konwersacyjna sztuczna inteligencja dąży do zapewnienia w czasie rzeczywistym interakcji obejmującej wiele możliwych pytań, odpowiedzi i reakcji.

Problemem tym zajęła się firma NVIDIA, która zoptymalizowała swoją platformę AI i osiągnęła rekord prędkości w trenowaniu modeli językowych AI.

Szybsze trenowanie, większy model

Na całym świecie wielu programistów już korzysta z platformy AI NVIDIA, aby rozwijać badania nad własnym językiem i tworzyć nowe usługi. Microsoft Bing wykorzystał moc swojej platformy Azure AI i technologii NVIDIA do uruchomienia modelu BERT i uzyskania dokładniejszych i szybszych wyników wyszukiwania.

Ostatnio NVIDIA ogłosiła, że udało jej się zoptymalizować swoją platformę AI, dzięki czemu osiągnęła nowe rekordy wydajności w zakresie rozumienia i przetwarzania języków naturalnych. Platforma ta jako pierwsza przetrenowała jeden z najbardziej zaawansowanych modeli językowych BERT w niecałą godzinę (53 minuty) i zakończyła wnioskowanie w nieco ponad 2 milisekundy. To przełomowy poziom wydajności, który pozwoli wykorzystać najnowszą wiedzę o języku w dużych aplikacjach. Ponadto zespół NVIDIA Research stworzył i przetrenował największy na świecie model językowy AI – z 8,3 miliardami parametrów. Jest on 24-krotnie większy niż model BERT-Large.

Nowy model sztucznej inteligencji NVIDIA służący do rozpoznawania mowy ma usprawnić wyszukiwanie w Microsoft Bing i może przyczynić się do rozwoju nowej generacji chatbotów, które będą dzięki niej reagować bardziej jak prawdziwy człowiek.

fot. 123RF