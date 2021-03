Inteligentny głośnik przenośny Sonos Roam

Mały rozmiar, spore możliwości

Sonos zaprezentował swój nowy głośnik Roam. To niewielkich wymiarów urządzenie o sporych możliwościach konfiguracji. Może komunikować się za pośrednictwem Wi-fi jak i Bluetooth. Po odpowiednim skonfigurowaniu potrafi też automatycznie przełączać się pomiędzy obiema standardami łączności np. po utracie dostępu do sieci.

W poszukiwaniu dźwięku

Głośnik sam wyszukuje przypisane do niego wcześniej urządzenia, z których może odbierać sygnał. Użytkownik może też przełączać się między źródłami ręcznie, po prostu przytrzymując dłuższą chwilę przycisk odtwarzania. Roam współpracuje też z około setką najpopularniejszych aplikacji strumieniujących muzykę. Sprzętem możemy sterować głosowo dzięki obsłudze asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.

Urządzenie waży ok. 0,45 kg i jest zgodne z normą IP67. Producent deklaruje, że głośnik ma też być odporny na upadki. Jedno ładowanie pozwoli odtwarzać muzykę przez 10 godzin. Gdy nie korzystamy ze sprzętu, akumulator zapewni mu 10 godzin pracy w trybie czuwania. Do ładowania można skorzystać z kabla USB-C w zestawie lub specjalnej ładowarki indukcyjnej, którą trzeba dokupić. Urządzenie kosztuje ok. 660 zł.

fot. Sonos