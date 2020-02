Inteligentny śmietnik

Trendy eko dotarły już do twórców urządzeń typu smart. Opracowany kosz na śmieci o wdzięcznej nazwie Oscar (ulica Sezamkowa?) będzie nas karcił za niewłaściwą segregację odpadów. Do działania urządzenia wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji. Oscar rozpozna nasze odpadki, gdy znajdziemy się w jego pobliżu, a następnie poinstruuje nas, gdzie co powinniśmy umieścić. Odpowiednie otwory w kuble są oznaczone adekwatnie do typu śmieci, które mają się w nich znaleźć.

Jeśli nie posłuchamy podpowiedzi Oscara i umieścimy odpady w nieodpowiedniej przegrodzie, śmietnik nas zbeszta. Na ekranie pokazał nam przecież, gdzie wrzucić pojemnik, a gdzie przykrywkę! Jak dokładnie to działa, można zobaczyć na filmiku.

Właściciele firmy Intuitiveai odpowiedzialnej za zaprojektowanie inteligentnego kosza są w posiadaniu największego na świecie zbioru danych na temat różnych odpadków i wciąż dopracowują urządzenie. Firma umieściła już Oscara w kilku miejscach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Recykling zwiększył się tam ponoć o 30% od czasu instalacji smarturządzeń.

fot. Intuitiveai