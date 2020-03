Interaktywne gadżety dla... psiaków

Interaktywne gadżety dla naszych czworonożnych przyjaciół uprzyjemnią im funkcjonowanie, ale też ułatwią życie właścicielom. Międzynarodowy Dzień Szczeniaka to doskonały pretekst, by przez następne kilka dni rozpieszczać psiaka – i siebie – przydatnymi sprzętami.

Od paru dni w mediach głośno jest na temat pewnego Cypryjczyka, który do wyprowadzania swojego psa zaprzągł drona. Na taki krok mężczyzna zdecydował się ze względu na kwarantannę związaną z szerzącym się wirusem. Nie jest to jednak nic niezwykłego – drona wyprowadzającego zaprojektował już jakiś czas temu koncern IBM. Złożony przez firmę patent skierowany był stricte do właścicieli czworonogów i wpisany jako gadżet dla zwierząt. Zanim jednak skorzystamy z aż tak radykalnego rozwiązania jak zastępowanie obowiązków właściciela czworonoga latającą maszyną, skorzystajmy najpierw z mniej inwazyjnych pomysłów.

Interesującą propozycją jest działający analogicznie do SmartWatcha czy SmartBanda FitBark – zwierzęcy traker aktywności pupila. FitBark monitoruje codzienną aktywność zwierzaka, uwzględniając również sen, i przekazuje informacje właścicielowi. Na podstawie danych z nadajnika możemy się dowiedzieć, czy nasz pupil ma codziennie odpowiednią dawkę ruchu, ile spala przy tym kalorii, jakie ma nawyki i czy jakość jego snu jest wystarczająca do utrzymania dobrej kondycji.

Z FitBarkiem można sprzęgnąć Fitbit, Apple HealthKit i Google Fit, aby zachować aktywność razem ze swoim pupilem. Opaska dla psa jest wodoodporna, można także korzystać z przypisanych do niej aplikacji, które ułatwią przekazywanie zbieranych danych weterynarzowi.

Interesującym gadżetem dla posiadaczy czworonogów jest... tłumacz szczekania. Ta zabawka, która bazuje na sztucznej inteligencji, przetwarza różne wysokości i natężenia szczeknięć i informuje właściciela o możliwym humorze jego pupila. Do takich gadżetów należy podchodzić z przymrużeniem oka. Dekodowanie szczekania jest tu połączone ze zbieraniem innych informacji o zachowaniach psiaka i na tej podstawie wysnuwane są wnioski co do jego potrzeb. Nie zastąpi to oczywiście obserwacji pupila i wizyt u weterynarza.

Ostatni gadżet to wyrzutnik piłek dla psów. Kiedy musimy skupić się na innych zajęciach, a psiak skomle o zabawę, możemy iść na ugodę i uruchomić automatyczny wyrzutnik piłeczek. Wyrzutnia typu iFetch symuluje zabawę w aportowanle. Zależnie od potrzeb można ustawić 3 odległości wyrzutu piłeczki. Dlatego gadżet nadaje się zarówno do mieszkania (w niektórych przypadkach), jak i na zewnątrz. Interaktywna zabawa w aportowanie odciąży właściciela, a psiakowi zapewni zabawę.

fot. iFetch