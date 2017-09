Interesujesz się tworzeniem gier?

We wrześniu wystartuje kolejna edycja darmowych kursów online Akademia Free2Play. Setka uczestników, która wyróżni się w etapach online weźmie udział w trzydniowych warsztatach stacjonarnych we Wrocławiu. Organizatorem zmagań jest studio developerskie Ten Square Games tworzące gry hobbystyczne na urządzenia mobilne.



Praktyczna nauka zawodu

Zapisy prowadzone są na stronie Akademii: https://akademiaf2p.pl/. Kursy ruszają już w poniedziałek 18.09. Uczestnicy mogą dołączać do kursów aż do czasu ich zakończenia, tj. 22.10. Warunkiem ukończenia jest jednak rozwiązanie pięciu zadań w ramach wybranego obszaru nauki. Do wyboru są trzy ścieżki: dla programistów, projektantów i grafików. Najlepsza setka weźmie udział w warsztatach w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tam kilkuosobowe zespoły zbudowane z programistów, projektantów i grafików staną przed wyzwaniem stworzenia autorskiej gry od podstaw. Będą mieli na to jedynie trzy dni - wydarzenie odbędzie się w dn. 17.11-19.11.



Atrakcyjne nagrody

Zespoły, które stworzą najlepsze gry zdobędą atrakcyjne upominki: wysokiej klasy sprzęt komputerowy, planszówki, literaturę specjalistyczną. Główną nagrodą jest płatny staż w Ten Square Games. Na kilkumiesięczną współpracę mają szansę zarówno indywidualni uczestnicy, jak i całe zespoły, które zachwycą jury swoimi umiejętnościami.

Uczestnicy, którzy dostaną się na staż w Ten Square Games mają szansę na stałe zatrudnienie. Tak rozwinęła się ścieżka kariery Amadeusza Krystonia, uczestnika i zwycięzcy 3. edycji Akademii Free2Play.

Trzy ścieżki do wyboru

Zapisy do Akademii Free2Play już się rozpoczęły i są dostępne pod adresem: https://akademiaf2p.pl/, natomiast same kursy online wystartują 18 września. Kursy adresowane są do wszystkich zainteresowanych profesjonalnym tworzeniem gier. Mile widziani są zarówno studenci i absolwenci kierunków technicznych, jak i osoby z wykształceniem humanistycznym myślące o zmianie ścieżki kariery.

Darmowe warsztaty oferują wybór jednego z trzech obszarów rozwoju: programowania, grafiki oraz projektowania gier. Do każdego z nich przygotowano po pięć lekcji, które kończą się ćwiczeniami sprawdzającymi nabyte umiejętności. Aby mieć szansę na udział we wrocławskich warsztatach konieczne jest rozwiązanie wszystkich zadań.



Kursy w ramach Akademii Free2Play skonstruowaliśmy w sposób umożliwiający bezstresową i efektywną naukę od podstaw, dlatego zapraszamy wszystkich chcących poznać gamedev od podszewki. Podczas szkoleń online uczestnicy zmierzą się z zadaniami, które dla najlepszych będą przepustką na stacjonarne warsztaty we Wrocławiu. Tam zespoły zbudowane z designerów, grafików i programistów staną przed kolejnym wyzwaniem - stworzeniem w pełni autorskiej gry. Wygrani zdobędą nie tylko nagrody rzeczowe, ale także możliwość odbycia stażu w Ten Square Games - mówi Maciej Popowicz, założyciel Ten Square Games.



Warsztaty stacjonarne rozpoczną się 17.11 i potrwają trzy dni. Poprowadzą je wykładowcy Akademii oraz goście specjalni. Miejscem zmagań będzie Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który został partnerem wydarzenia.