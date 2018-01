Interfejs MIUI - aktualizacja 40 modeli Xiaomi

iaomi nie przebiera w środkach. Firma chce, aby użytkownicy kojarzyli ją z dbaniem o klienta i w tym celu zaktualizuje aż 40 urządzeń. Co ciekawe, niektóre z nich zadebiutowały ponad dwa lata temu.

Oto lista wszystkich modeli, które dostaną aktualizację do MIUI 9: Mi Mix 2, Mi Note 3, Mi 6, Mi Max 2, Mi 5X, Mi MIX, Mi Note 2, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 4X, Redmi Note 5A, Redmi 5A, Mi 5, Mi 4, Mi 3, Mi 2, Mi 5C, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi 4s, Mi 4C, Mi Note, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4A, Redmi 4 high edition, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Pro, Mi 2S, Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 1S, Redmi Note, Mi Pad 3, Mi Pad 2, Mi Pad.

Jakie nowości przynosi MIUI 9? Xiaomi delikatnie odświeżyło wygląd wszystkich aplikacji i dodało kilka drobnych zmian jeśli chodzi o kolorystykę. Teraz będzie możliwe uruchomienie dwóch aplikacji na jednym ekranie, powrócenie do poprzedniego ekranu za pomocą podwójnego kliknięcia przycisku funkcyjnego, a także korzystanie ze skrótów na ekranie blokady.