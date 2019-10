Internet Archive powiększa kolekcję gier

Biblioteka starych gier w serwisie Internet Archive powiększyła się o 2500 programów napisanych z myślą o systemie MS-DOS. Wszystkie je da się uruchomić z poziomu przeglądarki WWW.

Gry DOS-owe potrafiły sprawiać kłopoty nawet w czasach, gdy ten właśnie system królował na komputerach osobistych. Uruchomienie niektórych programów wymagało często żonglowania plikami config.sys i autoexec.bat w celu skonfigurowania środowiska specjalnie na potrzeby konkretnej gry. Sprawę komplikował fakt, że stosowano wówczas dwa różne mechanizmy zarządzania pamięcią operacyjną w zakresie powyżej 1 MB.

Sytuacja pogorszyła się wraz z nastaniem ery Windows 95/98. Część DOS-owych programów nie dawała się w ogóle uruchomić; dotyczyło to zwłaszcza gier. Z pomocą przyszedł w 2002 roku emulator DOSBox – program ten symuluje środowisko MS-DOS.

Gry dostępne w serwisie Internet Achive są uruchamiane właśnie z wykorzystaniem DOSBoksa. Na liście ostatnio dodanych tytułów znalazły się między innymi: Microsoft Flight Simulator, Incredible Machine 2, Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant, SimCity 2000 i Alone in the Dark. Pojawił się także polski akcent – wzorowana na serii Warcraft strategia czasu rzeczywistego Polanie z 1996 roku.

Osoby, którym zależy na własnych kopiach gier, powinny odwiedzić serwis GOG.com – można w nim znaleźć starsze oprogramowania sprzedawane w cenach od kilkunastu do stu kilkudziesięciu złotych i skonfigurowane do uruchomienia we współczesnych wersjach Windows.

fot. Internet Archive