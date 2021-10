Internet Archive spogląda w przyszłość

Ćwierć wieku naprzód

Organizacja Internet Archive przygotowała na swoje 25-lecie oryginalne narzędzie o nazwie Wayforward Machine.

Na co dzień Internet Archive jest znana z utrzymywania tzw Wayback Machine – bazy zawierającej ponad 580 miliardów zarchiwizowanych stron WWW oraz starych gier, które pojawiały się niegdyś w portalach internetowych (m.in. mających postać nieobsługiwanych już przez współczesne przeglądarki plików SWF).

Wayforward Machine kreśli natomiast raczej ponury obraz przyszłego internetu, w którym zakazane jest szyfrowanie informacji, a operatorzy sieciowych portali uniemożliwiają przeglądanie ich zawartości internautom, którzy nie zgadzają się na przekazanie im własnych danych osobowych. Treści są zastrzegane na 200 lat do przodu albo blokowane w krajach, których ustrój polityczny nie podoba się właścicielowi strony.

Na osobnej podstronie Internet Archive przedstawia hipotetyczną linię czasu, zawierającą listę przepisów, które mogą doprowadzić do ograniczenia swobody wymiany informacji w sieci.

Po co wszystko to prezentuje się na stronie archiwum? Otóż po to, aby wskazać, że przynajmniej część mechanizmów prowadzących do blokady jest właśnie wdrażana, a także że istnieją firmy skłonne współpracować z władzami opresyjnych państw, które oczekują cenzurowania treści w sieci.

fot. Internet Archive