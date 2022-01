Inwestycja Google’a w nieruchomość

Świetna lokalizacja, słona cena

Wydając miliard dolarów na zakup nieruchomości koncern dał do zrozumienia, że wierzy w przyszłość klasycznej pracy w biurze.

Budynek, który znajduje się w osiedlu Central Saint Giles, w pobliżu Covent Garden na londyńskim West Endzie zostanie odnowiony i przygotowany do przyjęcia ponad 6 tysięcy pracowników brytyjskiego oddziału firmy.

Remont siedziby zostanie przeprowadzony z myślą o utworzeniu większej przestrzeni do pracy zespołowej, sal konferencyjnych do pracy hybrydowej i zadaszenia miejsc do pracy na świeżym powietrzu .

„Mamy zaszczyt działać w Wielkiej Brytanii od prawie 20 lat, a zakup kompleksu Central Saint Giles odzwierciedla nasze nieustające zaangażowanie w rozwój i sukces tego kraju" – powiedziała Ruth Porat, dyrektor finansowy firmy Alphabet.

Brytyjski minister finansów, Rishi Sunak, odpowiedział równie kurtuazyjnie: „Ta inwestycja w miejsca pracy Google'a jest dużym wotum zaufania dla Wielkiej Brytanii jako wiodącego na świecie centrum technologicznego".

Póki co, Google opóźnia powrót do biur na całym świecie z powodu pandemii koronawirusa. Zakup budynku w tak prestiżowym miejscu za niebagatelną kwotę może świadczyć o optymizmie zarządu i wiarę w koniec obostrzeń.

