JBL – słuchawki dla sportowców

JBL Inspire 300 to sportowe słuchawki dokanałowe z jednoprzyciskowym pilotem z mikrofonem, natomiast JBL Focus 300 to sportowe słuchawki dokanałowe z dodatkowym pałąkiem za ucho oraz jednoprzyciskowym pilotem z mikrofonem. Oba modele pozwalają ćwiczyć bez ograniczeń, są odporne na pot i deszcz oraz dostosowują się do kształtu uszu.

Technologia Twistlock gwarantuje niewypadanie z uszu, a technologia Flexsoft Comfort Fit gwarantuje wygodne użytkowanie (słuchawki nie sprawiają bólu nawet przy wielogodzinnym treningu). Ważną funkcjonalnością jest również to, że JBL Inspire 300 i JBL Focus 300 przepuszczają dźwięki z zewnątrz, umożliwiając tym samym zachowanie świadomości otoczenia. Unikalna technologia magnesów zapobiegających splątaniu QuikClik ułatwia zakładanie i przechowywanie.

Każdy z modeli dostępny jest również w wersji „For Women" - specjalnie dostosowanej do mniejszych uszu.

Cena detaliczna JBL Inspire 300 Women / JBL Focus 300 Women: 129 zł.