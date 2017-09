JBL Bar 3.1 - soundbar Ultra HD

Soundbar JBL Bar 3.1 pozwoli zanurzyć się w dźwięku przestrzennym najwyższej jakości. Oprócz wygodnej transmisji bezprzewodowej Bluetooth, soundbar JBL Bar 3.1 pozwala podłączyć do trzech źródeł 4K za pomocą wejść HDMI dla optymalnych wrażeń wizualnych i dźwiękowych. Dedykowany wzmacniacz i głośniki kanału centralnego zapewniają wyraźne dialogi nawet podczas najbardziej emocjonujących scen. Dodatkowe udoskonalenie stanowi system JBL SoundShift, który umożliwia błyskawiczne przełączanie dźwięku pomiędzy telewizorem a smartfonem lub tabletem. Można ponadto sterować soundbarem za pomocą pilota do telewizora. Urządzenie JBL Bar 3.1 zdecydowanie podnosi poprzeczkę technologiczną w swojej dziedzinie.



Dedykowany centralny kanał to czystość dźwięku poszczególnych głosów. Specjalnie wydzielony kanał centralny zwiększa czystość dźwięku głosu ludzkiego. Moc wyjściowa 450 W w połączeniu z dźwiękiem przestrzennym JBL zapewnia wysoką jakość audio odtwarzanych filmów i muzyki. Bezprzewodowy 10-calowy (250 mm) subwoofer generuje rewelacyjne niskie tony. Wspaniały bas płynie z poręcznego urządzenia oferującego rozmaite możliwości ustawienia bez plątaniny przewodów.



Do soundbara z łatwością można podłączyć urządzenia 4K i zmodernizować swój domowy system rozrywki do poziomu Ultra HD dzięki HDMI z HDCP 2.2. Soundbar wyposażony jest w 3 wejścia HDMI i 1 wyjście HDMI z ARC (kanałem zwrotnym audio). Ponadto do urządzenia można bezprzewodowo strumieniować muzykę przez Bluetooth z dowolnego urządzenia mobilnego.



Soundbar JBL Bar 3.1 został zaprojektowany do współpracy z wieloma najpopularniejszymi pilotami do telewizorów, dlatego można korzystać z jednego pilota do obsługi telewizora i soundbara.

Specyfikacja techniczna



Całkowita maksymalna moc: 450 W

Wielkość przetwornika dźwięku soundbara:

Przetworniki racetrack 6 x 2,25", głośnik wysokotonowy 3 x 1,25"

Wielkość przetwornika dźwięku subwoofera: 10"

Maksymalne ciśnienie akustyczne: 103 dB

Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz

Wejścia wideo HDMI: 3

Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem audio: 1

Wersja HDMI HDCP: 2.2

Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne, Bluetooth, USB

Wersja Bluetooth: 4.2

Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 1018 x 58 x 78 (mm)\ 40" x 2,3" x 3"

Masa soundbara: 2,3 kg

Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.): 440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"

Masa subwoofera: 12,1 kg

Sugerowana cena detaliczna: 2199 zł