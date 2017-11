JBL Bar 5.1 - soundbar 4K Ultra HD

Producent przekonuje, że wykorzystane rozwiązania pozwalają doświadczyć wyjątkowych wrażeń dźwiękowych podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Soundbar wyposażono w 10-calowy (250 mm) subwoofer oraz trzy wejścia HDMI do podłączania urządzeń 4K i Bluetooth. Ciekawym rozwiązaniem są również dwa odłączane bezprzewodowe głośniki przestrzenne działające nawet do 10 godzin na jednym ładowaniu akumulatora. Pozwalają one dodatkowo uzyskać dźwięk przestrzenny. Urządzanie obsługuje także technologie Dolby Digital, Dolby Pro Logic II i DTS. Dodatkowe udoskonalenie stanowi system JBL SoundShift, który umożliwia błyskawiczne przełączanie dźwięku pomiędzy telewizorem a złączem Bluetooth w telefonie komórkowym lub tablecie. Soundbar jest zaprogramowany tak, aby zdalnie współdziałać z telewizorem i sterować wszystkim za pomocą pilota do telewizora.

Sugerowana cena detaliczna: 3199 zł.