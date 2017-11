JBL Bar Studio – lepsza jakość dźwięku z TV

Producent zapewnia, że soundbar JBL zapewnia wysokiej jakości dźwięk podczas oglądania ulubionych seriali telewizyjnych i programów muzycznych. Jest smukły, doskonale wykonany i wyjątkowo łatwy w obsłudze. Dzięki złączu HDMI (ARC) wystarczy podłączenie jednego przewodu HDMI pomiędzy soundbarem a telewizorem. Dźwięk przestrzenny JBL i dwa porty basu przekształcają dźwięk z telewizora w prawdziwe kinowe brzmienie. Przestrzenny dźwięk JBL ożywia filmy bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów lub głośników.

Soundbar JBL Bar Studio jest wyposażony w technologię Bluetooth umożliwiającą bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki do głośnika. Jest łatwy w konfiguracji. Wystarczy połączyć soundbar i telewizor jednym przewodem HDMI. Soundbarem można sterować za pomocą pilota do telewizora (jest on kompatybilny z większością najpopularniejszych pilotów do telewizorów).

Sugerowana cena detaliczna: 769 zł.