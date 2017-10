JBL Boombox - przenośny głośnik Bluetooth

Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o ogromnej pojemności 20 000 mAh i podwójnemu wyjściu do ładowania można nie tylko imprezować przez całą noc, ale też w dowolnej chwili naładować inne urządzenia. Głośnik JBL Boombox posiada wytrzymałą konstrukcję, która sprawdzi się podczas dzikich imprez. Dzięki wodoszczelnej obudowie o stopniu ochrony IPX7 nie straszne mu ani pogoda, ani szaleństwa nad wodą. Dedykowane tryby pozwalają zoptymalizować ustawienia pod kątem odtwarzania w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Jeśli jest potrzeba jeszcze większej mocy brzmienia, można jednym przyciskiem połączyć ze sobą ponad 100 głośników z obsługą technologii JBL Connect+.

Z głośnikiem JBL Boombox bezprzewodowo połączyć można nawet dwa smartfony lub tablety, by na zmianę odtwarzać dźwięk. Strumień audio przesyłany jest za pomocą Bluetooth, a głośnik pracować może nawet do 24 godzin. Dzięki wbudowanym dwóm portom USB można z niego również ładować inne urządzenia przenośne.

JBL Boombox posiada klasę wodoszczelności IPX7. Oznacza to, że głośnik można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 m na maksymalnie 30 minut. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej". Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. Przy tak potężnym głośniku jeszcze ciekawszą wydaje się być technologia JBL Connect+, czyli możliwość połączenia ze sobą nawet ponad 100 głośników.

Wygodnym rozwiązaniem jest także przełączalny tryb dźwięku w pomieszczeniu i na zewnątrz. Za pomocą jednego przycisku można uzyskać różny efekt - tryb odtwarzania w pomieszczeniu zapewnia większą głębię basu i bogatszy dźwięk, z kolei tryb odtwarzania na zewnątrz sprawia, że dźwięk jest bardziej imponujący, bas - silniejszy, a czas odtwarzania - dłuższy.

Sugerowana cena detaliczna: 2099 zł.