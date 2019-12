JBL Charge 4 moro w Polsce

Pełne spektrum dźwięku, wyrazisty dizajn i wodoodporność – oto jak reklamuje swój nowy głośnik producent. JBL Charge 4 to przenośny głośnik Bluetooth wyposażony w opatentowany przetwornik 50 x 90 mm i dwa basowe radiatory JBL, do tego producent zdecydował się na umieszczenie w głośniku litowo-jonowego akumulatora o pojemności 7500 mAh i wyjście USB. To sprawia, że głośnik może odtwarzać nasze ulubione dźwięki do 20 godzin, a do tego być ładowarką dla innych urządzeń przenośnych. Wejście USB typu C umożliwi natomiast wygodne ładowanie samego głośnika.

Ponadto JBL udostępnia aplikację JBL Connect+, za pomocą której bezprzewodowo można połączyć ponad 100 głośników wyposażonych w funkcję JBL Connect+. Połączyć z głośnikiem można także dwa smartfony lub tablety i w ten sposób odtwarzać muzykę na zmianę. Z kolei dwie membrany pasywne w głośniku – zdaniem producenta – mają sprawić, że dźwięk niezależnie od rodzaju odtwarzanych brzmień będzie przyjemny i donośny.

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth: 4.2

Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

Przetwornik: 50x90 mm

Moc znamionowa: 30 W RMS

Pasmo przenoszenia: 60 Hz–20 kHz

Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy, polimerowy 27 Wh (odpowiednik 3,6 V 7500 mAh)

Czas ładowania akumulatora: 4 godziny (5V/2,3A)

Czas odtwarzania muzyki: do 20 godzin (zależnie od głośności i odtwarzanych treści)

Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2 A (maks.)

Moc nadajnika Bluetooth: 0-20 dBm

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Wymiary: 220x95x93mm

Masa: 965 g

Cena: ok. 800 zł.

fot. JBL