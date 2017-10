JBL E65 BT NC – odetnij się od świata

Słuchawki JBL E65 BT NC wyposażono w bardzo wygodny materiałowy pałąk, który można złożyć. Nausznice dopasowują się do kształtu ucha, co pozwala na dłuższe i bardziej wciągające słuchanie muzyki. W połączeniu z aktywną redukcją hałasów z zewnątrz (zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym) stawia to model JBL E65 BT NC w bardzo korzystnym położeniu na tle konkurencji.

Warto również wspomnieć, że najnowszy model słuchawek serii JBL E wyposażono w akumulator zapewniający do 24 godzin pracy w trybie bezprzewodowym (15 godzin pracy w trybie bezprzewodowym z włączoną aktywną redukcją hałasu), a jego pełne naładowanie zajmuje jedynie 2 godziny. Do słuchawek JBL E65 BT NC podłączyć można dwa źródła dźwięku, które można płynnie zmieniać między sobą. Dodatkowo ze słuchawek korzystać można w trybie pasywnym wykorzystując dołączony do zestawu nieplączący się materiałowy przewód z jednoprzyciskowym pilotem z mikrofonem. JBL E65 BT NC dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych. Można je również składać na płasko, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem w czasie transportu.

Wspomniana już aktywna redukcja hałasu zewnętrznego multiplikuje doznania audio i pozwala stworzyć prywatną strefę komfortu. Bezprzewodowe brzmienie Bluetooth zapewnia wygodę użytkowania bez zbędnych przewodów oraz czyste brzmienie do 24 godzin (do 15 godzin z włączoną funkcją ANC).

Sugerowana cena detaliczna: 799 zł.