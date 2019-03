JBL Endurance RUN BT – słuchawki dla sportowca

JBL Endurance RUN BT to słuchawki, które nie wypadną z uszu i nie będą ich podrażniały przy długim użytkowaniu. Osiągane na treningach wyniki mają znaczenie, dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich słuchawek. Muzyka powinna motywować, by osiągać więcej, a słuchawki nie mogą uwierać w czasie, gdy organizm wystawiany jest na ekstremalny wysiłek. Bezprzewodowe przesyłanie muzyki w słuchawkach JBL Endurance RUN BT daje możliwość osiągania coraz lepszych rezultatów treningowych. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu FlipHook możliwe jest założenie słuchawek albo jako zwykłych słuchawek dokanałowych, albo słuchawek dokanałowych zakładanych za ucho. Wszystko zależy od aktualnych potrzeb. Dodatkowo technologia FlexSoft gwarantuje komfort długotrwałego użytkowania, a technologia TwistLock gwarantuje niewypadanie słuchawek z ucha.

Odporność na pot i zachlapania na poziomie IPX5 pozwala nie zrażać się do treningu bez względu na to, jak wiele potu zostanie wylane, a także bez względu na pogodę - deszcz nie będzie już usprawiedliwieniem, by zaniechać treningu.

JBL Endurance RUN BT zapewniają do 6 godzin bezprzewodowego odtwarzania muzyki. Kiedy trenujemy w tych słuchawkach, nie ograniczają nas żadne przewody. Dodatkowo wbudowany pilot z mikrofonem umożliwia nieskrępowane prowadzenie rozmów telefonicznych bez przerywania treningu. Podwójne wciśnięcie przycisku aktywuje natomiast Google Now lub Siri. Wbudowane magnesy ułatwiają transport słuchawek, kiedy nie są użytkowane.

Sugerowana cena detaliczna: 219 zł.