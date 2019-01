JBL Everest 110 i JBL Everest 710 - z myślą o Asystencie Google

JBL Everest 110 GA to zoptymalizowane dla Asystenta Google ergonomiczne bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Bluetooth 4.1. Oferują legendarne, najwyższej klasy brzmienie JBL. Wyposażono je w przetwornik 5,8 mm, a także w pilot z uniwersalnym sterowaniem i mikrofonem z eliminacją echa. Słuchawki zapewniają do 8 godzin odtwarzania muzyki. Czas ładowania JBL Everest 110 GA to tylko 2 godziny. W zestawie znajdują się trzy rozmiary wkładek. Słuchawki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i stalowej.

JBL Everest 710 GA to zoptymalizowane dla Asystenta Google bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Bluetooth 4.1. Oferują legendarne, najwyższej klasy brzmienie JBL. Wyposażono je w przetwornik 40 mm. Na nausznicach umieszczono panel kontrolny z wbudowanym sterowaniem, dotykowym wywoływaniem Asystenta Google dzięki czujnikom na obudowie i mikrofonem z eliminacją echa.

Ergonomiczne nausznice dopasowujące się do kształtu uszu. Technologia ShareMe 2.0 pozwala dzielić się muzyką z innymi użytkownikami dowolnych słuchawek bezprzewodowych. Czas odtwarzania muzyki to nawet 25 godzin, a słuchawki naładować można do pełna w 2 godziny.

Do zestawu dołączono przewód umożliwiający korzystanie ze słuchawek w trybie pasywnym oraz funkcjonalne etui ochronne. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i stalowej.

Specyfikacja techniczna:

JBL Everest 110 GA

Przetworniki: 5.8 mm

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 22 kHz

Impedancja: 32 Ohmy

Maksymalna moc wyjścia Bluetooth: ≤4 dBm (EIRP)

Modulacja transmitera Bluetooth: GFSK, π/4DQPSK, 8-DPSK

Pasmo przenoszenia Bluetooth: 2.402 GHz - 2.48 GHz

Profile Bluetooth: HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6

Wersja Bluetooth: 4.2

Typ akumulatora: litowo-polimerowy (3.7 V, 120 mAh)

Czas ładowania: 2 godziny

Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin

Czas prowadzenia rozmów: do 8 godzin

Waga: 16 g

Sugerowana cena detaliczna: 429 zł

JBL Everest 710 GA

Przetworniki: 40 mm

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 22 kHz

Czułość mikrofonu: -42 dBV/ Pa

Impedancja: 32 ohmy

Maksymalna moc wyjścia Bluetooth: 4 dBm

Modulacja transmitera Bluetooth: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

Częstotliwość Bluetooth: 2.402 GHz - 2.48 GHz

Profile Bluetooth: HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6

Wersja Bluetooth: 4.2

Typ akumulatora: litowo-polimerowy (3.7 V, 850 mAh)

Czas ładowania: 2 godziny

Czas odtwarzania muzyki: do 25 godzin

Czas prowadzenia rozmów: do 25 godzin

Waga: 264.5 g

Sugerowana cena detaliczna: 1099 zł