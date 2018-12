JBL Free - bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Bluetooth

Słuchawki JBL Free zapewniają całkowitą wolność od przewodów, łatwość obsługi oraz komfort prowadzenia rozmów telefonicznych. Łącznie umożliwiają do 24 godziny pracy: 4 godziny ciągłego słuchania przy użyciu słuchawek plus dodatkowe 20 godzin dzięki etui ładującemu. Słuchawki charakteryzują się ergonomicznym, komfortowym i bezpiecznym kształtem. Dzięki możliwości wyboru spośród 3 rozmiarów końcówek dousznych i 2 rozmiarów nakładek żelowych, zapewniają najlepsze dopasowanie do ucha użytkownika, pozwalające na całodzienne aktywne użytkowanie.

Słuchawki posiadają stopień ochrony IPX5, który zapewnia odporność na pot, deszcz czy zachlapanie. Przetworniki 5,6 mm to gwarancja doskonałego brzmienia. Słuchawki można użytkować na trzy sposoby: używając jednej wkładki dousznej do rozmów, używając dwóch wkładek dousznych, by zanurzyć się w muzyce lub dodając nakładki żelowe, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie w trakcie ćwiczeń.

JBL Free dodatkowo wyposażone są w funkcję szybkiego ładowania (15 min ładowania = 1 godzina odtwarzania). Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Zintegrowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych pozwala automatycznie przełączać się między trybem stereo i mono w celu zapewnienia naturalnego dźwięku rozmów. Pełna kontrola połączeń i muzyki możliwa jest za pomocą pojedynczego intuicyjnego przycisku.