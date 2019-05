JBL Jr Pop – bezprzewodowy głośnik dla dzieci

Dzięki głośnikowi JBL z efektami świetlnymi każde dziecko może poczuć się jak prawdziwa gwiazda pop. Wytrzymały i w pełni wodoodporny (IPX7) głośnik JBL Jr Pop posiada wbudowany akumulator umożliwiający odtwarzanie muzyki do 5 godzin. Można go też bez problemu przenosić, używając paska, a urządzenie idealnie dopasowane jest dla małych dłoni dzieci. Przede wszystkim jednak JBL Jr Pop zapewnia najwyższą jakość dźwięku JBL i bez problemu przetrwa na każdym placu zabaw. Muzyka przesyłana jest do głośnika za pośrednictwem Bluetooth, a głośnik stworzony jest, by towarzyszyć dzieciom w zabawie i interakcjach z rówieśnikami. Wbudowane wielokolorowe efekty świetlne dostępne są w pięciu różnych trybach. Dodatkowo każde dziecko może dowolnie spersonalizować swój głośnik wykorzystując pakiet naklejek dołączony do zestawu.

Wodoodporność IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzać w wodzie do 1 metra głębokości na czas do 30 minut. W związku z tym JBL Jr Pop może towarzyszyć dzieciom zarówno w letniej zabawie na plaży czy nad jeziorem, jak i w codziennej kąpieli. Dzieci uwielbiają kolory, a zatem wbudowane efekty świetlne tylko zwiększają atrakcyjność głośnika.

Dołączony do zestawu pakiet naklejek dodatkowo pobudza kreatywność dzieci i daje im możliwość twórczego i unikatowego zaprojektowania własnego głośnika JBL Jr Pop. To fascynująca rozrywka i doskonała zabawa pod każdym względem.