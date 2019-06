JBL Live 220 BT - dokanałowe słuchawki bezprzewodowe

JBL Live 220 BT to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe.. Sygnowane przez JBL brzmienie, łączność bezprzewodowa oraz prosty dostęp do Asystenta Google sprawiają, że słuchawki JBL Live 220 BT idealnie wpasują się we wszystkie sfery życia - w domu, w pracy, w podróży. Odtwarzanie ulubionej muzyki czy wysyłanie smsów do przyjaciół bez spoglądania na telefon jest w tym przypadku niezwykle proste. A jeśli użytkownik zechce pozostać w kontakcie z otoczeniem, wystarczy po prostu włączyć funkcję Ambient Aware i technologię TalkThru.

Wbudowany akumulator zapewnia do 10 godzin pracy, a funkcja szybkiego ładowania pozwala w ciągu 15 minut podładować słuchawki tak, by pracowały kolejną godzinę. Elastyczna opaska na szyję zwiększa komfort użytkowania, a także umożliwia złożenie słuchawek i schowanie ich w kieszeni. Do wykończenia słuchawek użyto materiałów premium, a na opasce umieszczono 4-przyciskowy pilot z mikrofonem. Wszystko to zaprojektowano tak, by wielogodzinne użytkowanie słuchawek oraz ich noszenie na szyi było wygodne. Funkcja multi-point connection pozwala na proste przełączanie pomiędzy odtwarzaniem wideo oraz odbieraniem połączeń telefonicznych na dwóch oddzielnych urządzeniach przenośnych. Natomiast wbudowane magnesy zapewniają wygodny transport słuchawek na szyi, kiedy nie są używane.

Brzmienie JBL zamknięte w słuchawkach JBL Live 220 BT jest tym samym, które rozbrzmiewa w wielkich salach koncertowych czy studiach nagraniowych. Dedykowany przycisk Ambient Aware pozwala samodzielnie ustawić poziom dźwięków dobiegających z zewnątrz, a technologia TalkThru aktywuje mikrofon, który umożliwia rozmowę z osobą stojącą obok bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Wbudowany Asystent Google ułatwia odtwarzanie ulubionych playlist, pisanie smsów do przyjaciół, sprawdzanie pogody i wiele więcej. Natomiast aplikacja JBL Headphones App pozwala na personalizację preferencji odsłuchu. JBL Live 220 BT dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.