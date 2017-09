JBL Pulse 3 – głośnik z efektami świetlnymi 360°

JBL Pulse 3 to przenośny, wodoszczelny głośnik Bluetooth, który łączy dźwięk 360° z efektami świetlnymi 360°. Wbudowany akumulator pozwala na pracę do 12 godzin, a samo urządzenie posiada klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki tym cechom Pulse 3 jest idealnym urządzeniem do słuchania muzyki na plaży lub basenie - nawet w wodzie. Dzięki technologii JBL Connect+ można bezprzewodowo połączyć nawet 100 głośników z funkcją JBL Connect+ i wzmocnić tym samym efekty na imprezie. Pulse 3 łączy funkcję zestawu głośnomówiącego z redukcją szumów i echa, zapewniającą czysty dźwięk podczas rozmów. Głośnik pozwala na utworzenie pokazów świetlnych zsynchronizowanych na wielu urządzeniach JBL Pulse 3 - wystarczy tylko potrząsnąć głośnikiem albo skonfigurować pokazy świetlne używając aplikacji JBL Connect. To bardzo proste.

Klasa wodoszczelności IPX7 pozwala zanurzać urządzenie w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej". Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. Obudowa może przesiąkać w czasie zanurzenia powyżej 1 metra, zanurzenia trwającego powyżej 30 minut lub przy bardzo wysokim ciśnieniu wody. Nie trzeba się jednak martwić, jeśli Pulse 3 zamoknie w deszczu, coś się na niego rozleje albo zanurzy się go pod wodą.

Jego cena to 1099 zł.