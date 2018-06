JBL Xtreme 2 - przenośny głośnik Bluetooth

JBL Xtreme 2 to wyjątkowy przenośny głośnik Bluetooth, który z łatwością radzi sobie z odpowiednią dynamiką i głębią dźwięku stereo. Głośnik ma cztery przetworniki i dwie membrany pasywne JBL, generujące potężny bas. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh umożliwia pracę do 15 godzin. Ponadto JBL Xtreme 2 jest wyposażony w port USB do wygodnego ładowania innych urządzeń przenośnych. Wodoodporna obudowa wykonana z trwałego materiału w wyjątkowych kolorach posiada klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki aplikacji JBL Connect+ możesz połączyć bezprzewodowo ponad 100 głośników wyposażonych w funkcję JBL Connect+, aby jeszcze lepiej wyeksponować dźwięk oraz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę. Głośnik jest wyposażony w metalowe obręcze, które u szczytu tworzą zintegrowane haki, a przy podstawie solidne, metalowe nóżki. Dodatkowo na pasku umieszczono otwieracz do butelek, co dodatkowo zwiększa wygodę korzystania z głośnika w drodze. Jest to również doskonałe rozwiązanie do domu. JBL Xtreme 2 zapewnia wspaniały dźwięk wszędzie - w salonie, przy basenie, w trakcie pikniku „samochodowego", czy podczas kibicowania ulubionej drużynie!

Do głośnika bezprzewodowo podłączyć można nawet 2 smartfony lub tablety, by na zmianę odtwarzać dźwięk stereo. Wbudowany mikrofon pozwala odbierać krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne z poziomu głośnika, a tym samym korzystać z niego na zasadzie zestawu głośnomówiącego. Funkcja tłumienia zakłóceń i usuwania echa dodatkowo podnosi komfort tak prowadzonych rozmów.

JBL Xtreme 2 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, zielonej i czarnej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1299 zł.