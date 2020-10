JBL zaprezentował głośnik Go 3

Bezprzewodowy grajek

Głośnik wyposażono w przetwornik o wymiarach 43x47 mm o mocy wyjściowej 4,2 W. To konstrukcja bezprzewodowa, wyposażona w akumulator o pojemności 2,7 Wh, zapewniający do 5 godzin słuchania muzyki przy czasie ładowania 2,5 godziny. Z urządzeniem można połączyć się za pomocą interfejsu Bluetooth 5.1.

Niewielki, ale głośny

Wymiary głośnika to 87,5x75x41,3 mm, a jego masa wynosi 209 gramów. Jest to więc bardzo kompaktowe urządzenie. JBL zapewnia, że jak na tak skromne rozmiary udało się wyposażyć konstrukcję w dość mocne basy. Sprzęt ma też klasę wodoodporności IP67. Wyceniono go na 190 zł.

fot. JBL