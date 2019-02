Jabra Engage 50 - cyfrowy zestaw słuchawkowy dla profesjonalistów

Zestaw słuchawkowy Jabra Engage 50 wykorzystuje specjalnie zaprojektowane oprogramowanie, które analizuje połączenia dostarczając danych. Decyzje oparte na danych mogą więc zapadać szybciej, co przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta. Jednocześnie, dzięki zaawansowanej technologii, Jabra Engage 50 radzi sobie doskonale z kluczowym problemem: hałasem. Podczas korzystania z zestawu Jabra Engage 50, za pomocą oprogramowania Jabra Direct, użytkownik otrzymuje na bieżąco wskazówki na ekranie, pomagające ustawić mikrofon w idealnej pozycji, gwarantującej najlepszą jakość rozmowy.

Dzięki oprogramowaniu Jabra Express firma może mieć dostęp do danych poszczególnych użytkowników lub grup. Na przykład pomiar natężenia hałasu otoczenia wskaże obszary lub też okresy, w których hałas przekracza określony próg. Dzięki temu firma może wprowadzać zmiany, które pomogą zmniejszyć poziom hałasu, a w efekcie poprawić wydajność pracowników.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Engage 50 pomaga również rozwiązać problem przerw w pracy spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. A to dzięki wielokolorowym lampkom statusu, które zostały umieszczone na obu słuchawkach. Diody mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika i umożliwiają pełne skupienie w trakcie ważnej rozmowy telefonicznej. Pasywne usuwanie szumów oznacza dodatkową ochronę przed zakłóceniami generowanymi przez otoczenie, wpływając na zdolność użytkowników do koncentracji.

Trzy patenty

Zestaw słuchawkowy Engage 50 powstał w oparciu o trzy patenty na funkcje poprawiające jakość dźwięku i połączeń: system potrójnych mikrofonów, który redukuje niepożądane dźwięki, osadza mikroukład przetwarzający bezpośrednio w słuchawce oraz równoważy dźwięk przychodzący i automatycznie dostosowuje go do preferencji użytkownika.

Oprócz tych patentów Engage 50 został wyposażony w akcesorium kontroli połączeń, czyli Jabra Engage Link, które umożliwia użytkownikom regulację poziomów głośności oraz wyciszanie, szybkie wybieranie, odbieranie i kończenie połączeń, a także aktualizowanie wskaźników stanu zajętości za naciśnięciem jednego przycisku. Tymczasem każdy zestaw słuchawkowy zawiera najlepszy w tej kategorii port USB-C dla łatwego podłączenia do komputera i urządzeń mobilnych z opcją połączenia USB-A jako akcesorium.

Dostępność:

Zestaw Jabra Engage 50 dostępny jest od czwartego kwartału zeszłego roku w kanale sprzedaży B2B.

Rekomendowana cena zestawu wynosi 859 pln netto.