Jabra rozszerza portfolio produktów o Elite Active 45e

Bezprzewodowe słuchawki douszne Jabra Elite Active 45e zostały zaprojektowane z myślą o muzyce, połączeniach i sporcie. Niezależnie od tego, czy wybieramy się na jogging, rowerową przejażdżkę, czy na siłownię, pozwalają cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem wysokiej jakości. O bezpieczeństwo i wygodę użytkownika dbają mocne uchwyty na ucho oraz skrzydełka. Słuchawki douszne są idealnym kompanem do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ponieważ dzięki otwartej konstrukcji, która umożliwia przenikanie dźwięków otoczenia, możemy być świadomi tego, co dzieje się wokół. To funkcja bardzo pożądana przez wielu użytkowników.

Dzięki Elite Active 45e można natychmiast połączyć się z Alexa, Siri lub Google Assistant, aby wykonać różne czynności za pomocą poleceń głosowych, w tym ustawić spotkanie, znaleźć wydarzenie w pobliżu lub odczytać wiadomość. Dwumikrofonowa technologia zapewnia skuteczną redukcję szumów, dzięki czemu rozmowy są niewiarygodnie wyraźne. Bogatszy i mocniejszy dźwięk to zasługa 12 mm głośników.

Wytrzymała bateria, zapewniająca nawet dziewięć godzin pracy po jednym ładowaniu, pozwala wykonać tygodniowe treningi, a także słuchać muzyki i prowadzić rozmowy bez martwienia się o moc urządzenia. 15-minutowa funkcja szybkiego ładowania przyda się w sytuacjach, gdy dodatkowa godzina naprawdę robi różnicę.

Aplikacja Jabra Sound + pozwala dostosować profile muzyczne, wybrać asystenta głosowego, śledzić stan naładowania baterii i nie tylko - dla najlepszej personalizacji podczas treningu.

Zestaw słuchawkowy dostępny będzie w wybranych sieciach detalicznych, w sugerowanej cenie rynkowej 419 pln.