Jaguar nie tylko szybki, ale też wściekle... czerwony, różowy, zielony!

Dzięki użyciu ekranów analogicznych do tych stosowanych w urządzeniach z AMOLED wnętrze Jaguara Land Rovera będzie można dostosować do nastroju właściciela. Koncern chce wykorzystać technologię LESA (Lightweight Electronics in Simplified Architecture) do wyposażenia wnętrza produkowanych samochodów, tak by część paneli zmieniała kolor za jednym dotknięciem ekranu.

Kwestie kolorystyczne to tylko jedna strona medalu – zastosowanie przy budowie wnętrza auta komponentów, które nie są z metalu, wyraźnie wpłynie na wielkość i masę wyposażenia oraz całego samochodu. Umożliwi to wygodniejsze kierowanie pojazdem, zwiększy jego aerodynamikę, a także pozwoli na dodanie większej liczby udogodnień dla kierowcy i pasażerów. W planach jest między innymi opracowanie wewnętrznych paneli słonecznych wpływających na zasilanie urządzeń elektronicznych.

Koncern już przeprowadzał testy z wykorzystaniem technologii LESA i wyprodukował prototyp panelu, który ważył 60% mniej niż używane dotychczas. Interaktywne ekrany będą więc miały wpływ nie tylko na uatrakcyjnienie wnętrza Jaguara Land Rovera, ale też na wygodę jego prowadzenia.

