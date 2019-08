Jailbreak w urządzeniach z iOS-em ponownie zablokowany

Jak informuje serwis ZDNet, Apple ponownie zdecydował się załatać lukę pozwalającą na jailbreak urządzeń z systemem iOS. Podatność ta została już raz naprawiona w wersji 12.3 systemu, która ukazała się w maju 2019 roku. Wtedy zgłosił ją Ned Wiliamson z Project Zero, oddziału Google zajmującego się cyberbezpieczeństwem. Jak się okazuje, błąd przez przypadek został przywrócony w aktualizacji 12.4.

O tym, że usterka powróciła, Apple dowiedział się po publicznym ogłoszeniu tego faktu przez hackera kryjącego się pod pseudonimem Pwn20wnd. Firma szybko zareagowała wydając kolejną poprawkę.

Jailbreak ma zarówno dobre, jak i złe strony. Operacja ta polega na usunięciu blokad, narzucanych przez Apple i pozwala np. korzystać z aplikacji spoza App Store'u czy personalizować interfejs. To luka wykorzystywana często po prostu do zwiększenia możliwości sprzętu. Oznacza również niestety rezygnację z bezpieczeństwa i zmusza do ostrożniejszego korzystania z urządzenia.

fot. Miki Yoshihito, Wikipedia