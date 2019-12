Jak Chiny inwestują w AI?

W drugiej połowie ubiegłego roku amerykańska opinia publiczna została zaalarmowana doniesieniami o nadzwyczajnych środkach inwestowanych przez chińskie władze w badania nad sztuczną inteligencją (AI).

Dowództwo amerykańskich sił powietrznych utrzymywało, że ChRL wydała w 2017 roku 12 miliardów dolarów na badania nad AI, a suma ta wzrośnie do 70 miliardów dolarów w roku 2020. Obie podawane kwoty znacząco przewyższały sumy inwestowane przez rząd USA w prace związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Pentagon przeznaczył na nie 7,4 miliarda dolarów w roku 2017 i planował coroczne zwiększanie wydatków zaledwie o setki milionów dolarów.

Jednocześnie podkreślano, że Chiny koncentrują się głównie na militarnych zastosowaniach AI.

Tymczasem z raportu opublikowanego przez działający w Waszyngtonie tink thank Center for Security and Emerging Technology (CSET) wynika, że Chińska Republika Ludowa rzeczywiście wydaje duże środki na badania w dziedzinie AI – i są one wyższe niż nakłady amerykańskie – ale o żadnych dziesiątkach miliardów dolarów nie ma mowy.

Analitycy ośrodka CSET oszacowali górne i dolne granice możliwych chińskich inwestycji w tę dziedzinę w 2018 r. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że Chiny wydały na prace związane ze sztuczną inteligencja najwyżej kilka miliardów dolarów. Szacowana suma wyniosła w roku 2018 nieco ponad 8 miliardów dolarów i jest stale powiększana, ale w żadnym przypadku nie osiągnie 70 miliardów dolarów w roku 2020.

Co istotne i co podkreślają autorzy raportu, większa część środków przeznaczanych przez władze Chin na badania nad AI nie jest związana z wojskowym zastosowaniem tej technologii. Państwo Środka wydaje się być bardziej zainteresowane wykorzystaniem jej w przemyśle oraz do takich celów jak zarządzanie infrastrukturą miejską.

Z kolei Stany Zjednoczone planując wydatki w budżecie na rok 2020, większość środków związanych z badaniami nad AI skierowały do sektora wojskowego. W opublikowanym przez CSET dokumencie zaznaczono również, że dowództwo amerykańskiej armii stara się wzbudzić nieuzasadniony strach przed Chinami w celu otrzymania większych środków z budżetu.

fot. Pixabay