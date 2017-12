Jak bezpiecznie sprzedać używanego smartfona?

Typowy proces usunięcia wszystkich prywatnych plików z telefonu, połączony z przywróceniem ustawień fabrycznych, wcale nie gwarantuje, że tych danych nie będzie można odzyskać. Wbrew pozorom nie jest potrzebna pomoc specjalistów - do odczytania większości usuniętych poufnych plików oraz zapisanych loginów i haseł wystarczą proste, bezpłatne i przede wszystkim ogólnodostępne programy, których obsługa sprowadza się do kilku kliknięć.

Prywatne dane stanowią łakomy kąsek

Smartfony gromadzą w swojej pamięci wiele informacji dotyczących swoich właścicieli - są to przede wszystkim wiadomości e-mail, sms-y, rejestry połączeń czy zdjęcia i filmy. Choć nie zdajemy sobie sprawy, prywatne informacje zawierają także aplikacje z przyznanym dostępem do serwisów społecznościowych, banku, serwisów streamingowych i usług chmurowych.

Jeżeli choć jedna z powyższych informacji trafi w niepowołane ręce, może to spowodować niemałe problemy - przy czym utrata dostępu do większości usług okazuje się być najmniejszym z nich. Wcale nie trudno wyobrazić sobie co się stanie, gdy cyberprzestępca dostanie do dyspozycji pełen dostęp do konta bankowego, poczty e-mail i np. zdjęcia dowodu osobistego.

Ustawienia fabryczne to za mało

Istnieje błędne przekonanie, że przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa bezpowrotnie wszystkie zdjęcia, wiadomości, aplikacje oraz pozostałe dane. Okazuje się jednak, że podobnie jak w przypadku dysków komputerowych, zdecydowaną większość wykasowanych danych można w łatwy sposób odzyskać. Uniemożliwia to dopiero wielokrotne nadpisanie pamięci.

Jak ułatwić sobie zadanie?

Najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze, dlatego aby uniknąć potencjalnego ryzyka wycieku danych wystarczy powstrzymać się od sprzedaży starego smartfona. Jednak nie zawsze jest to możliwe - z jednej strony ze względów ekonomicznych, a z drugiej - telefony często są gubione lub kradzione.

Jeśli sprzedaż jest nieunikniona, warto upewnić się, że smartfon będzie „czysty". W urządzeniach z Androidem przed usunięciem danych należy ręcznie włączyć w ustawieniach prywatności opcję szyfrowania zawartości pamięci. Po przywróceniu ustawień fabrycznych w pamięci smartfona nie pozostanie nawet ślad po prywatnych plikach.

W przypadku urządzeń Apple sprawa jest o wiele prostsza - szyfrowanie danych jest w nich domyślnie włączone. Wbudowana w iPhone'y funkcja „Wymaż zawartość i ustawienia" oprócz plików usuwa także specjalny klucz, który jest potrzebny do odszyfrowania i odczytania zawartości pamięci urządzenia.

Często pomijany w poradnikach (choć nadal chętnie używany) Windows Phone nie posiada specjalnych mechanizmów ani ustawień szyfrowania. W przypadku smartfonów z tym systemem sprawdzi się metoda znana z komputerów, czyli wielokrotne nadpisywanie pamięci losowymi plikami. Uniemożliwia to całkowicie możliwość odzyskania właściwych danych.