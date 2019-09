Jak cenzuruje TikTok

Brytyjski dziennik „The Guardian" ujawnił wytyczne dotyczące blokowania treści rozpowszechnianych za pośrednictwem popularnej aplikacji TikTok. Opracowane przez chińska firmę ByteDance oprogramowanie dla Androida i iOS-a służy do dzielenia się krótkimi, samodzielnie przygotowanych klipami wideo.

Z dokumentów zdobytych przez „Guardiana" wynika, że ByteDance nakazuje moderatorom cenzurowanie filmów, w których wspomina się o masakrze na placu Tiananmen, niepodległości Tybetu lub grupie religijnej Falun Gong.

Pierwsze oskarżenia o blokowania treści w TikToku pojawiły się w czasie rozpoczętych w połowie czerwca demonstracji w Hongkongu. Mieszkańcy tego specjalnego regionu administracyjnego protestowali przeciwko planom wprowadzenia ustawy pozwalającej na ekstradycję rezydentów Hongkongu do Chin. Pod hasztagiem #hongkong nie pojawiały się wówczas żadne materiały związane z demonstracjami; tymczasem na platformach Instagram, Facebook i Twitter było ich co niemiara. Firma ByteDance wyjaśniała brak filmów związanych z protestami tym, że TikTok jest narzędziem zapewniającym rozrywkę i nie służy do uprawiania polityki. Użytkownicy aplikacji szukają „pozytywnych treści", więc klipy pokazujące sceny przemocy są kasowane.

Ujawnione przez „Guardiana" wytyczne dzielą zablokowany materiał na dwie kategorie. Jedne treści są oznaczane jako „naruszające zasady" i jako takie całkowicie usuwane z serwisu (a autor klipu musi się liczyć z zablokowaniem konta). Mniejsze wykroczenia skutkują oznaczeniem materiału jako „widocznego dla siebie". Takie treści nie są kasowane, ale równocześnie nie uwzględnia się ich przy rozpowszechnianiu za pośrednictwem TikToka.

Większość wytycznych dotyczących Chin zawarto w sekcji dotyczącej „mowy nienawiści i religii". Zakaz krytykowania chińskiego systemu społecznego wpisano do części dotyczącej „krytyki lub ataków na politykę oraz reguły obowiązujące w każdym kraju i systemie (takim jak monarchia konstytucyjna, monarchia absolutna, systemy parlamentarne itp.)".

Z sieci mają być ponadto usuwane materiały dotyczące 20 „zagranicznych przywódców lub innych postaci". Należą do nich Władimir Putin, Kim Il-sung, Mahatma Gandhi, Donald Trump i Barack Obama. Należy także unikać materiałów związanych z Xi Jinpingiem – sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin.

TikToka projektowano głównie z myślą o ludziach młodych, mających mniej niż 25 lat. W pierwszej połowie ubiegłego roku aplikacja była najchętniej pobieranym oprogramowaniem na platformie App Store: wersję dla systemu iOS zainstalowano 104 miliony razy. Na całym świecie TikToka pobrano już ponad miliard razy.

