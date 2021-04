Jak digitalizuje się stare płyty?

Od 2016 roku platforma Internet Archive prowadzi akcję digitalizacji starych płyt analogowych, przystosowanych do odtwarzania z prędkością 78 obrotów na minutę. Znaczna ich część jest wykonana nie z winylu, lecz z szelaku i powstała na początku XX wieku.

Akcja nosi nazwę „Great 78 Project" i jest prowadzona wspólnie z firmą George Blood LP. Dotychczas udało się zdigitalizować 250 tysięcy nagrań, spośród których wiele istnieje już tylko na pojedynczych egzemplarzach krążków analogowych.

W serwisie Twitter zamieszczono film pokazujący jak przebiega operacja masowego archiwizowania starych nagrań. Proces zaczyna się od umieszczenia płyty na talerzu gramofonu i zwilżenia krążka wodą destylowaną, która zmiękcza nagromadzony przez lata kurz i brud. Następnie woda jest odsysana przez urządzenie próżniowe – jego końcówka porusza się na specjalnie przystosowanym ramieniu. Później fotografuje się etykiety płyt. Zdjęcia wykorzystuje się w celu dodania informacji na temat krążków w bazie danych Internet Archive.

At the Internet Archive, this is how we digitize #78 rpm records.

Our partner @georgeblood_lp has perfected this technique, digitizing with 4 different styli at once.



We put as much effort into capturing the #metadata as we do digitizing the music. pic.twitter.com/dn4EjXTS9z