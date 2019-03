Jak działa ładowanie SuperVOOC?

Jak to działa? W przypadku modelu OPPO RX17 Pro, jest to możliwe dzięki wykorzystaniu baterii o dwóch ogniwach, co daje łączną pojemność 3700 mAh, jednocześnie znacznie skracając cały proces ładowania. Technologia OPPO wykorzystuje specjalnie zaprojektowane ładowarki, które oferują wyższą moc wyjściową, nawet jeśli użytkownik ogląda filmy lub gra w tym samym czasie. Dużą rolę odgrywa tu inteligentny układ sterowania MCU, który jest w stanie przeanalizować protokół ładowania i kontrolować cały proces. Może również rozpoznać odpowiedni kabel oraz zidentyfikować przepięcie, nadmiar prądu i przegrzewanie.

Technologia OPPO wykorzystuje konstrukcję bi-cell (podwójnych ogniw), aby oferować wysokie napięcie wyjściowe do 10V, dzieląc je szeregowo. W ten sposób napięcie prądu docierającego do każdego z ogniw pozostaje na poziomie do 5V, dzięki czemu zachowane są bezpieczne wartości podczas ładowania. Ta metoda eliminuje potrzebę wprowadzania wysokiego napięcia do telefonu a następnie obniżania go wewnątrz urządzenia przez co zapobiega jego przegrzaniu lub utracie wydajności.

Co więcej smartfon ładowany w technologii SuperVOOC nie nagrzewa się. OPPO przeniosło obwód sterowania ładowaniem (generujący ciepło) do ładowarki w celu oddzielenia go od akumulatora, skutecznie rozwiązując problem przegrzewania podczas ładowania.

SuperVOOC wyposażony jest w pięciostopniową ochronę do monitorowania całego procesu ładowania - od adaptera przez kabel, kończąc na porcie USB-C smartfona. Pięć zastosowanych chipów to ACDC (monitorowanie konwersji napięcia), VCU (kontrola mocy w czasie rzeczywistym), układ identyfikacji kabla (rozpoznanie odpowiedniego środowiska do ładowania SuperVOOC), BMS (inteligentne zarządzanie baterią) i MCU (nadzór nad procesem ładowania). Kontrola za pomocą inteligentnych chipów może automatycznie określić, czy smartfon i podłączona do niego ładowarka obsługują SuperVOOC, by nadać im odpowiednią moc.

OPPO ściśle współpracuje z Rheinland Laboratory w Niemczech prowadząc badania bezpieczeństwa ładowania smartfonów. Instytucja wykonała 600 niezależnych testów żywotności akumulatora, szybkiego ładowania i rozładowania oraz ponad 10 000 testów podłączania i odłączania pod kątem trwałości portów i kabli. Te wyniki jasno potwierdziły zalety - szybkość oraz wysokie bezpieczeństwo technologii SuperVOOC w modelu RX17 Pro, który osiąga 40 proc. naładowania w 10 minut.