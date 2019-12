Jak głośnik z głośnikiem

Jedną z przeszkód stojących na drodze do rozpowszechnienia urządzeń wchodzących w skład inteligentnego domu jest brak zgodności różnych standardów połączeń bezprzewodowych. Obecnie projektanci i producenci takiego sprzętu korzystają ze standardów Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave i innych. Odmienne są także aplikacje i metody sterowania takim sprzętem; niezgodność technologii utrudnia spopularyzowanie idei inteligentnej przestrzeni życiowej.

Obecnie może się to zmienić. Koncerny Apple, Google i Amazon zainicjowały projekt Connected Home over IP, który ma doprowadzić do powstania wspólnego standardu łączności wykorzystywanego przez urządzenia inteligentnego domu, aplikacje sterujące nimi oraz usługi chmurowe niezbędne do działania systemów takich jak Asystent Google'a, Alexa Amazona albo Siri Apple'a.

Grupę roboczą uczestniczącą w projekcie uzupełniają firmy wchodzące w skład organizacji Zigbee Alliance: IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung, Schneider Electric, Signify (dawniej: Philips Lighting), Silicon Labs, SmartThings, Somfy i Wulian.

Connected Home over IP ma dać gwarancję, że każde zgodne z nim inteligentne urządzenie będzie obsługiwane niezależnie od tego, jakie urządzenie sterujące (smartfon, asystent głosowy itp.) jest wykorzystywane w domu. Google zapowiada: „będziesz mógł wybierać między Asystentem, Aleksą, Siri lub innymi platformami".

Nowy system komunikacji, bazujący na protokole IP, nie ma zastąpić dotychczas używanych metod łączności, lecz je uzupełnić. Inicjatorzy projektu obiecują, że obecnie używane elementy inteligentnego domu (takie jak inteligentne głośniki i inne produkty Apple'a, Google'a i Amazona) będą obsługiwane także po wprowadzeniu standardu Connected Home over IP. W pracach nad projektem zostaną wykorzystane technologie wszystkich uczestników projektu: HomeKit (Apple), Weave (Google), Alexa Smart Home (Amazon) i Dotdot (Zigbee Alliance).

Z informacji na stronie internetowej grupy roboczej wynika, że projektowany w przyszłości sprzęt będzie musiał wykorzystywać technologie Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth Low Energy i Thread (802.15.4).

Pierwsza specyfikacja Connected Home over IP ma zostać opublikowana pod koniec 2020 roku.