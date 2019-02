Jak nie stracić pieniędzy, zatracając się w miłości

Phishing to jedna z najpopularniejszych i najłatwiejszych metod socjotechnicznych stosowanych do wyłudzania informacji i oszukiwania użytkowników online. To rodzaj oszustwa, w którym przestępcy uciekają się do podstępu w celu uzyskania danych uwierzytelniających użytkowników - od haseł po numery kart kredytowych, dane dotyczące kont bankowych oraz inne istotne z finansowego punktu widzenia informacje. Wiadomości i strony phishingowe zwykle podszywają się pod te legalne, które zachęcają odbiorców do natychmiastowego podania swoich danych osobowych. Często są inspirowane aktualnymi wydarzeniami, takimi jak popularne imprezy sportowe lub święta tematyczne, w tym Walentynki.

Łączna liczba prób odwiedzenia przez użytkowników fałszywych stron internetowych, które zostały wykryte i zablokowane przez rozwiązania Kaspersky Lab w pierwszej połowie lutego 2019 r. - w dniach poprzedzających 14 lutego - wzrosła z ponad 2 milionów w 2018 r. do ponad 4,3 milionów tego roku. Według statystyk zagrożenie to w największym stopniu odnotowano w takich państwach jak Brazylia (ponad 6,4% wszystkich wykrytych przypadków), Portugalia (ponad 5,8%) oraz Wenezuela (5,5%). W następnej kolejności plasowała się Grecja (5,3%) oraz Hiszpania (5,1%).

Głębsza analiza wysyłanych e-maili wykazała, że oszuści wykorzystują głównie upominki dostępne w przedsprzedaży oraz środki na zwiększenie potencji, aby skłonić do ujawnienia danych uwierzytelniających użytkowników, którzy pragną zadowolić swoje drugie połówki. Po raz kolejny potwierdziły się wyniki ankiety przeprowadzonej przez Kaspersky Lab, która pokazuje, że w kwestii miłości użytkownicy tracą czujność.

Z naszego badania wynika, że nie ma różnicy pomiędzy aktywnością phishingową, która żeruje na popularnych wydarzeniach sportowych lub wykorzystuje fałszywe rachunki, a taką, która ma bardziej romantyczny pretekst. We wszystkich przypadkach chodzi o to, żeby wzbudzić emocje użytkowników, takie jak ekscytacja, stres czy miłość. W rękach cyberprzestępców niemal wszystko może stać się narzędziem ataku. Zidentyfikowany wzrost liczby ataków powinien posłużyć za przestrogę, że zawsze należy zachować czujność, korzystając z zasobów internetu, nawet jeśli tylko kupujemy prezent dla ukochanej lub ukochanego - powiedział Andriej Kostin, starszy analityk zawartości internetowej, Kaspersky Lab.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL