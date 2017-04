Jak podnieść sprawność dysków?

Produkt (62850) Delocka pozwala rozbudować system o cztery dodatkowe porty SATA. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość stosowania różnych trybów RAID, co przekłada się na pracę dysków twardych, w tym zwiększenia ich wydajności czy powiększenia dostępnej przestrzeni.

Prócz tego, konwerter wspiera technologię hyperduo. Funkcja ta łączy dyski SSD i HDD, wyciągając z nich w ten sposób to, co oba rozwiązania mają najlepszego do zaoferowania: szybkość SSD i pojemność HDD.

Konwerter M.2 z kluczem B+M kosztuje około 300 zł.