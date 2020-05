Jak powstała konsola Sony PlayStation

W grudniu 1994 r. do sprzedaży trafiła pierwsza konsola firmy Sony, czyli słynne PlayStation. Urządzenie to nie było przez Sony planowane i powstało w sumie przypadkiem. Mianowicie w okolicach 1993 r. Nintendo zwróciło się do Sony z propozycją skonstruowania napędu CD-ROM do nowej wersji jej konsoli SNES, wcześniej korzystającej z kartridży jako nośnika danych. Coś jednak zgrzytało pomiędzy tymi kolosami i gdy Sony triumfalnie pokazało prototyp SNES-a CD, w dzień później Nintendo zerwało umowę. A co gorsza – oświadczyło, że napęd CD do ich konsoli skonstruuje Philips, jeden z głównych konkurentów Sony.

Zaskoczone (delikatnie mówiąc...) i publicznie upokorzone Sony zostało – wściekłe – na lodzie z gotowym napędem i paroma opracowanymi przy okazji technologiami. I poniekąd „na złość" Nintendo firma postanowiła dobudować do niego resztę konsoli.

PlayStation sprzedało się w sumie w ponad 100 mln egzemplarzy – więcej niż łącznie sprzedano wszystkich innych konsol tej generacji.

fot. Wikipedia/Evan-Amos