Jak skorzystać z wbudowanego rejestratora ekranu?

Kto wie, do czego służy Xbox Game Bar, będący jednym z narzędzi wbudowanych w system Windows? Nazwa może sugerować, że jest to oprogramowanie pozwalające współpracować z produkowaną przez Microsoft konsolą do gier. Jest to prawdą, ale wspomniana aplikacja służy również do wykonywania zrzutów ekranowych oraz zapisywania screencastów, czyli filmów pokazujących zdarzenia na ekranie. Trzeba jednak zastrzec od razu, że nagrywanie filmów działa w oknach aplikacji; nie da się przygotować materiału wideo z systemowego Pulpitu.

Aby skorzystać z wbudowanego rejestratora, wydajemy polecenie Start | Ustawienia | Granie i upewniamy się, że przełącznik Xbox Game Bar znajduje się w pozycji Włączone :

Możemy także zmienić skrót klawiaturowy wykorzystywany do wywoływania Xbox Game Bara (domyślna kombinacja to [Windows]+[G] ).

Uruchamiamy narzędzie Xbox Game Bar z poziomu menu Start lub wciskając oryginalną (albo własną kombinację klawiszy). Na ekranie pojawi się zestaw widżetów. Interesuje nas ten noszący nazwę Ujęcie :

Gdy wywołamy widżet Ujęcie , zobaczymy okno sterujące rejestratorem obrazu:

Możemy tutaj zlecić wykonanie zrzutu ekranowego (klikając symbol aparatu fotograficznego lub wciskając kombinację klawiszy [Alt]+[Windows]+[PrintScrn] ) bądź rozpocząć nagrywanie czynności pokazywanych na ekranie. W tym przypadku klikamy symbol kropki lub wciskamy kombinację [Alt]+[Windows]+[R] . Pojawi się prosty panel, dzięki któremu zatrzymamy rejestrator we właściwym momencie oraz włączymy lub wyłączymy mikrofon pozwalający komentować wykonywane operacje.

Filmy i zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze

C:\Użytkownicy

azwa_użytkownika\Wideo\Przechwycone

(przy założeniu, że napędem systemowym jest C: ).

fot. Microsoft, Gerd Altmann – Pixabay