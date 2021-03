Jak smartfony zbierają dane użytkowników?

Równie często, nie tyle samo

W dublińskim Trinity College przeprowadzono badania dotyczące ilości danych, które są zbierane przez smartfony działające pod kontrolą systemów iOS oraz Android.

Niespełna pięć minut

Wyniki badań opublikował profesor Doug Leith pracujący w ośrodku Trinity's Connect Center. Z dokumentu zatytułowanego „Mobile Handset Privacy: Measuring The Data iOS and Android Send to Apple And Google" („Smartfony a prywatność: pomiar danych wysyłanych przez urządzenia z systemami iOS i Android do Apple'a i Google'a") wynika, że koncerny z Cupertino i Mountain View otrzymują dane na temat użytkowników telefonów średnio co cztery i pół minuty.

Różnie są ilości danych przekazywane przez smartfony: modele z serii Pixel wysyłają około 1 megabajta w ciągu 12 godzin, zaś iPhone'y transmitują średnio 52 kilobajty. W obydwu przyadkach lwia część danych jest przekazywana podczas pierwszych 10 minut po uruchomieniu (odpowiednio: prawie 1 megabajt i około 42 kilobajty).

Co chcą wiedzieć?

Na liście informacji prekazywanych Google'owi i Apple'owi znajdują się: numer IMEI, numer seryjny karty SIM oraz numer abonenta. Poza tym smartfony z iOS-em podają adresy MAC pobliskich urządzeń (na przykład należące do innych telefonów). Aparaty obu firm przekazują dane telemetryczne nawet ewtedy, gdy użytkownik wyraźnie z tego rezygnuje.

Podsumowując badania DoughLeith stwierdził, że jest rozczarowany zwłaszcza faktem zbierania tak szczegółowych danych przez Apple'a. Koncern wielokrotnie podkreślał znaczenie prywatności użytkowników; poza tym jego źródłem dochodów nie są reklamy, więc nie musi gromadzić wielkich zbiorów informacji niezbędnych do pozycjonowania ttreści, tak jak to jest w przypadku żyjącego z reklam Google'a.

fot. Pixabay