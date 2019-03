Jak uruchomić tryb nocny w Facebook Messengerze?

Tryb nocny (ciemny) w aplikacjach staje się standardem, korzysta z niego m.in. Twitter oraz YouTube. Standardowo zastępuje on białe tło czarnym, dokonując przy tym modyfikacji np. w kolorze czcionki.

Komunikator Facebook nie posiadał takiego trybu. To jednak uległo zmianie. Wystarczy podczas rozmowy wysłać emotikon "Księżyc" (można wpisać "Księżyc", komunikator sam zasugeruję stosowną ikonkę), a potem wysłać go odbiorcy. Ta czynność doprowadzi do aktywacji dodatkowego trybu w ustawieniach.

Facebook zastrzega, że nowa funkcja nie została jeszcze uruchomiona dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo, w momencie przygotowywania materiału, była dostępna tylko na urządzeniach z Androidem.