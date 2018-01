Jak zabezpieczyć się przed cyberatakami w 2018 roku?

Przede wszystkim trzeba zadbać o podstawy. Każdy sportowiec czy inny człowiek, który zajmuje się daną profesją zawsze powtarza, że bez podstaw nie osiągnąłby tego co teraz ma. Tak samo jest w przypadku organizacji bezpieczeństwa. Zarządzanie tożsamością, ciągłe wynajdywanie luk bezpieczeństwa, monitorowanie pracy systemu, konfiguracja i czy zabezpieczenia chmury mają duże znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo plików firmowych. Warto przyjrzeć się jak w tym zakresie pracują organizacje, jak skupiają się na podstawach i starają stosować ulepszenia tam gdzie są one możliwe.

„Kilka podstawowych kroków do zapewnienia ochrony przed atakami może zapewnić bezpieczeństwo naszych danych. Warto zastosować się do przedstawionych w artykule rad, ponieważ wzmożona liczba powstających wirusów to bardzo duże prawdopodobieństwo pojawienia się problemu związanego z wyciekiem bądź utratą naszych, jakże cennych danych." - sugeruje Mariusz Politowicz - inżynier techniczny Bitdefender.

Automatyzacja

Gdy przedsiębiorstwa przechodzą z dotychczasowych centrów danych na trzymanie ich w chmurze, czy starają się uruchomić mikro usługi, zasadniczo zmieniają sposób w jaki zabezpieczają swoje środowisko. Zwiększenie prędkości internetu, przepływu danych czy kompleks dysków w chmurze wymaga, aby automatyzacja była zwiększana na tyle ile się da.

Co tak naprawdę oznacza sztuczna inteligencja?

W 2018 roku bardzo dużo firm będzie borykało się w ze sposobem wdrożenia sztucznej inteligencji do systemów ochronnych swojego przedsiębiorstwa. Według danych przyszły rok będzie czasem, w którym każda z firm będzie musiała "nauczyć się" maszyn, które będą odgrywały ważną rolę podczas walki z zagrożeniami ze strony hakerów. Głównym powodem jest to, że są one znacznie szybsze w obliczeniach i zdecydowanie szybciej reagują na tego typu ataki.

Bądź gotowy na kolejne ataki ransomware

W 2017 roku tego typu szkodniki rozrosły się w niespodziewanym stopniu i nie należy spodziewać się tego, że w 2018 roku nagle wyginą. Trzeba przygotować się na scenariusz, który przewiduje, że ataki ransomware w najbliższych latach najprawdopodobniej zyskują na sile, a po sukcesach WannaCry, NotPetya czy Bad Rabbit można spodziewać się, że kolejne szkodniki rzucą się na różnego rodzaju systemy.

Jeśli korzystasz z DevOps zaopatrz się w Continuous Integration/Continuous Delivery

W dzisiejszych czasach, wiele organizacji korzysta ciągłej integracji czy ciągłego wdrażania danych. Dzięki temu oprogramowanie jest aktualizowane na bieżąco, a następnie wdrażane w bardzo szybkim tempie. Oznacza to, że zabezpieczenie oprogramowania wymaga zautomatyzowanych testów oraz ręcznego przekazywania kiedy jest to możliwie. Taki proces nie jest łatwy, jednak potrzebny. Jeśli Twoja firma tego nie posiada, jak najszybciej zainwestuj w tego typu technologię, która zapewni większe bezpieczeństwo danych.

Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

W tym roku bardzo ważne będzie przestrzeganie zasad GDPR. Firmy, które się do nich nie dostosują narażone są na kary pieniężne. Zgodnie z rozporządzeniem:

● Dane osobowe obywateli UE (PII) muszą być odpowiednio chronione, zarządzane i kontrolowane.

● Naruszenie danych należy zgłosić w ciągu 72 godzin.

● Nieprzystosowane organizacje są narażone na wysokie kary pieniężne, od 4 procent rocznych dochodów do 20 milionów euro.

Organizacje, które nie dostosowały się do wymogów będą musiały zidentyfikować wszelkie dane, które podlegają kontroli GDPR, w tym dane osobowe zbierane i zarządzane przez organizacje UE. Obejmuje to również wszelkie międzynarodowe firmy, które działają na terenie UE i przechowują takie dane. Wymagane jest udokumentowanie w jaki sposób dane te są zabezpieczone: w jaki sposób są chronione, kto ma dostęp i w jaki sposób jest on określany i zarządzany.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL