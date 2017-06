Jak zachęcić dzieci do czytania w dobie cyfrowych technologii

Badania nad rozwojem i funkcjonowaniem mózgu potwierdzają, że klucz do zdrowia emocjonalnego i wszechstronnego rozwoju tkwi we wczesnym dzieciństwie. Czytanie jest istotnym elementem intelektualnego rozwoju dziecka, a obcowanie z książką rozwija dobrą znajomość języka - podstawowego narzędzia myślenia, komunikacji oraz zdobywania wiedzy.

W czasach komórek, tabletów i gier komputerowych, rodzice stają przed trudnym zadaniem, jak zachęcić potomstwo do czytania. Mając do wyboru tyle gadżetów elektronicznych, dzieci mogą uznawać tradycyjną lekturę za mało atrakcyjną. Czy zakup e-czytnika i ofiarowanie dziecku książek w formie cyfrowej, może być dobrym pomysłem na zainteresowanie go czytaniem?

Podarowanie dziecku czytnika może być początkiem wspaniałej przygody z e-czytelnictwem. Dla dzieci wychowywanych w dobie wszechobecnych technologii, książki cyfrowe mogą okazać się najbardziej przyjazną i atrakcyjną formą obcowania z literaturą. Dodatkowo, jeśli pokażemy im, iż korzystanie z czytnika ułatwia dostęp do wielu pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej, to jest szansa na realna zainteresowanie ich czytaniem - mówi Martyna Bednarczyk z Virtualo.

Kierując się chęcią zainteresowania dzieci elektronicznymi książkami, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim istotne jest urządzenie, na jakim najmłodsi będą korzystali z ebooków. Dbając o wzrok dziecka, powinniśmy zwrócić uwagę, aby użytkowanie e-książek odbywało się nie tylko na smartfonach czy laptopach, lecz również na przeznaczonych wyłącznie do e-lektury urządzeniach, czyli czytnikach. Najlepiej, aby były to urządzenia wyposażone w ekrany z technologią eInk, które nie odbijają światła, dzięki czemu nie męczą oczu. Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje przyjazne dzieciom, czyli przede wszystkim powiększanie czcionki, wbudowane podświetlenie ekranu oraz intuicyjną, prostą w obsłudze nawigację. Czytnik może również posiadać opcję typu wbudowane wi-fi, dzięki któremu można pobierać e-booki bezpośrednio na urządzenie.

Dla starszych dzieci e-booki

W zmieniających się obyczajach czytelniczych zarówno dorosłych, jak również naśladujących ich dzieci, coraz częściej pojawiają się książki cyfrowe. Jest to syndrom ery nowych technologii, która wkroczyła aktywnie w nasze życie i szansa, aby młodzież przekonać do sięgania po książki w nowej formie. Dobra dostępność tytułów młodzieżowych i lektur szkolnych jest dodatkową zachęta, aby pomyśleć o stworzeniu wraz z dzieckiem wirtualnej biblioteki. Wiele pozycji z literatury klasycznej jest dostępnych bezpłatnie lub w atrakcyjnych cenach w e-księgarniach.

Dla najmłodszych audiobooki

Zanim pociechy zaczną czytać samodzielnie, młodszym dzieciom warto włączać audiobooki, aby miały kontakt z opowieściami, historiami, które pobudzają wyobraźnię i ciekawość. Wśród dziecięcych bestsellerów dostępnych w wersji audio znajdują się takie tytuły jak: „Baśniobór", „Kubuś Puchatek" czy historie Muminków.

Wielu najmłodszych słuchaczy, którzy zaczynali swoją przygodę z audiobookami prawie dekadę temu, będąc jeszcze w przedszkolu, słucha ich również teraz, w wieku nastoletnim. Książki audio dla najmłodszych pełnią nie tyle rolę edukacyjną, co przede wszystkim wprowadzają dzieci w magiczny świat literatury, pobudzają ich wyobraźnię, przywiązują do obcowania z książką na co dzień, a całkiem przy okazji, poprzez osłuchanie z piękną polszczyzną, rozwijają słownictwo i umiejętność wysławiania się - mówi Anna Kotlonek-Kowalik, Dyrektor Wydawniczy Biblioteki Akustycznej.

Wybór audiobooków dla dzieci jest ogromny, rodzice czy dziadkowie nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawych i wartościowych tytułów. Można na przykład zapoznać się z przygotowaną przez Bibliotekę Akustyczną kolekcją Najpiękniejsze Książki Twojego Dzieciństwa, w ramach której w kioskach Ruchu, Relay, In Medio oraz w dziale prasy w salonach Empik dostępne są takie tytuły jak: "Piotruś Pan", "W pustyni i puszczy", „O czym szumią wierzby" czy „Mała księżniczka". Podarowanie dziecku zbioru książek do słuchania to pierwszy krok do stworzenia najmłodszym pociechom domowej, cyfrowej biblioteki.

Jak pokazało badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Virtualo, dzieci stanowią 26% użytkowników audiobooków w Polsce, a literatura dziecięca stanowi 40% z gatunków literackich słuchanych w formie płyt CD i 18% na nośnikach mp3.

Warto mądrze wykorzystać zainteresowanie dziecka elektronicznymi gadżetami, aby przybliżyć mu świat czytelniczy i zachęcić go do aktywnego korzystania zarówno z ebooków i audiobooków.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL