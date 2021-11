Jak zniechęcić do hejtu na Twitterze?

Im grzeczniej, tym grzeczniej

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Mediów Społecznych i Polityki przy Uniwersytecie Nowojorskim wynika, że ostrzeganie użytkowników Twittera przed poważnymi konsekwencjami posługiwania się mową nienawiści może ograniczyć jej rozprzestrzenianie przez prawie tydzień.

Jednym ze skutecznych sposobów są ostrzeżenia przed ewentualnym zawieszeniem konta, skierowane do hejterów. Do takiego wniosku badacze doszli po przeanalizowaniu 600 tysięcy tweetów, które zostały opublikowane tydzień wcześniej i zawierały co najmniej jedno słowo uznawane powszechnie za nienawistne. W tym okresie Twitter został zalany hejterskimi wpisami skierowanymi zarówno do społeczności azjatyckiej, jak i czarnej z powodu pandemii i protestów Black Lives Matter.

Z tej puli tweetów badacze wybrali około 4300 użytkowników, którzy byli obserwatorami kont zawieszonych w tym okresie.

Zostali oni podzieleni na siedem grup (w tym jedną kontrolną). Użytkownicy z sześciu grup otrzymywali różnego rodzaju ostrzeżenia, z których wszystkie zaczynały się od słów „Obserwowany użytkownik [@konto] został zawieszony i podejrzewamy, że było to spowodowane nienawistnym językiem". Następnie wiadomości ostrzegały, że konto zostanie tymczasowo zawieszone lub użytkownicy mogą trwale utracić własne posty, obserwujących i konta. Grupa kontrolna nie otrzymała żadnego ostrzeżenia.

Badacze odkryli, że wśród osób, które otrzymały te ostrzeżenia, w ciągu tygodnia odsetek nienawistnych tweetów zmniejszył się nawet o 10 procent. Za każdym razem, gdy ostrzeżenie było sformułowane grzeczniej, spadek wynosił od 15 do 20 procent. Jednak pozytywne działanie ostrzeżeń trwało tylko miesiąc.

fot. Pixabay