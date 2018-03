Jakie dane gromadzi o nas Facebook?

W ostatnim czasie, za sprawą publikacji "The New York Times", zrobiło się głośno o olbrzymim wycieku danych użytkowników Facebooka. Mówi się nawet o 50 milionach kont, z których informacje przydały się agencjom prowadzącym kampanie wyborcze, w tym firmie, która stoi za zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

W związku z poważnym podważeniem wiarygodności portalu Marka Zuckerberga, wielu użytkowników zaczęło dokładnie sprawdzać, jakie dane gromadzą jego aplikacje i do czego je wykorzystują. Efekty okazały się przerażające. Programista Dylan McKay pobrał dane aplikacji ze swojego smartfonu z Androidem i odnalazł w nich szczegółowe dane o swoich połączeniach telefonicznych i wiadomościach SMS.

Podobnych odkryć dokonali redaktorzy portalu Ars Technica i liczne grono użytkowników Twittera, którzy na forum publicznym postanowili podzielić się swoim oburzeniem. Okazuje się, że już od kilku lat aplikacja na Androida ma dostęp do historii naszych połączeń i wiadomości, a dużą część z nich zapisuje w lokalnych katalogach.

Co ciekawe, nie jest to działanie do końca wbrew woli użytkownika, ponieważ podczas pierwszego uruchomienia aplikacji zawsze wyraża on zgodę na dostęp do listy kontaktów i wszystkiego co z nią związane (w tym historii połączeń).

