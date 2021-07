Jakie są społeczności pracujące nad projektami open source?

Otwarty program, otwarta społeczność?

Według badania GitHuba z 2017 r., wśród programistów pracujących nad kodami open source (w pełni upublicznionymi oraz możliwymi do modyfikowania i kopiowania przez każdego) jedynie 3% stanowią kobiety, zaś osoby niebinarne to zaledwie 1%. Z tego powodu Linux Foundation, organizacja non-profit związana z systemem Linux, powadzi ankietę dotyczącą charakteru społeczności działających wokół open source. Fundacja chce sprawdzić, czy są one inkluzywne i czy charakter pracy nad oprogramowaniem otwartoźródłowym faktycznie w znacznym stopniu sprzyja osobom społecznie i klasowo uprzywilejowanym.

Ankieta online

Badanie może wypełnić każdy, kto kiedykolwiek miał kontakt z oprogramowaniem open source i kto ma więcej niż 17 lat. W przypadku zadeklarowania niższego wieku ankieta automatycznie się wyłącza i uniemożliwia powrót (co zdaje się skądinąd odbieraniem prawa głosu młodym programistom jedynie z uwagi na ich wiek – w ten sposób fundacja, chyba przypadkowo, sama wskazuje na pierwszy problem z równością wśród społeczności).

W ankiecie należy m.in. wskazać problemy z różnorodnością, na jakie natrafiło się podczas pracy nad projektami open source. Badanie każe określić wypełniającemu, na ile czuje się on „mile widziany" i czy uważa, że równe szanse ma każdy, niezależnie od pochodzenia i statusu społecznego.

