Jasność, lampa, rzut – co ma znaczenie przy wyborze projektora?

Laserowy projektor 4K z pewnością ucieszy oko. Jednak czy taki zakup jest rzeczywiście uzasadniony do każdego zastosowania? W zależności od potrzeb może się okazać, że w pełni wystarczający będzie znacznie tańszy model. Wskazujemy, na co zwrócić uwagę przy doborze projektora do domu, firmy czy też szkolnej sali.